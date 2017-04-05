Экономика

18:17 05.04.2017

Бывший CEO Visa Чарльз Шарф назначен главой нью-йоркской балетной труппы NYCB

Бывший главный исполнительный директор Visa Inc. Чарльз Шарф, ушедший в отставку 1 декабря 2016 года после 4 лет во главе крупнейшей платежной системы мира, назначен председателем директоров крупнейшей в США балетной труппы New York City Ballet (NYCB), говорится в пресс-релизе труппы.

Бывший председатель совета директоров труппы, Джей Фишмен, ранее возглавлявший страховую компанию Travelers Cos., сумел сделать бизнес прибыльным после долгого периода убытков в 2003-2011 годах. После его смерти в августе NYCB активно вела поиски нового руководителя.

Как сообщалось, Ч.Шарф покинул Visa, чтобы проводить больше времени с семьей, которая живет на восточном побережье США, тогда как штаб-квартира Visa расположена в Cан-Франциско. По его словам, он очень рад переезду домой и не планирует искать новую полноценную работу.

NYCB была основана в 1948 году Джорджем Баланчиным, который был ее главным балетмейстером до самой смерти в 1983 году. Сейчас эта крупнейшая и самая известная балетная труппа в США, в ее состав входят более сотни танцоров. В совете директоров труппы заседают, в частности, актриса Сара Джессика Паркер и бывшая CEO Xerox Урсула Бернс.

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