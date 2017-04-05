Экономика

17:30 05.04.2017

Украинская "дочка" Сбербанка будет продана по цене менее размера капитала - Греф

Украинский дочерний банк Сбербанка России будет продан по цене меньше размера собственного капитала, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Metro Expo.

"Там не за один капитал, а меньше, чем капитал, продается, конечно. Капитал сегодня банки не стоят", - сказа Г.Греф, отвечая на вопрос об отношении суммы сделки к размеру собственного капитала Сбербанка (Украина).

Как сообщалось, ранее Сбербанк объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и белорусская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан.

Позднее Norvik Banka объявил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года. Позднее источник говорил журналистам, что банк может быть продан до конца мая.

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