Глава "Укрэнерго": Змиевская ТЭС приостановит работу 6 апреля, Криворожская ТЭС – 11 апреля

Работающие на антрацитовых марках угля минимальным составом оборудования Змиевская ТЭС ("Центрэнерго") и Криворожская ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго") приостановят свою работу 6 апреля и 11 апреля, соответственно, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его словам, приостановка 6 апреля работы Приднепровской ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго") и Трипольской ТЭС ("Центрэнерго") произошла в рабочем режиме в рамках исполнения графика нагрузок энергосистемы, а не в экстренном порядке по приказу диспетчера.

"Аналогичная ситуация имеет место на Змиевской ТЭС и Криворожской ТЭС, которые также работают на угле антрацитовой группы. Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) – Криворожской ТЭС", - написал он на своей странице в Фейсбук.

В.Ковальчук отметил, что в настоящее время Объединенная энергосистема Украины работает в стабильном режиме и ситуация полностью контролируется. Пиковые нагрузки покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС.

"Подчеркну, что технологическая возможность остановки антрацитовых энергоблоков ТЭС после завершения отопительного сезона была разработана нами совместно с генерирующими компаниями и Минэнергоугля... Мы тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков, и сейчас полностью готовы к сценарию с "отключением" блоков, работающих на угле антрацитовой группы", - добавил он.

По его словам, период вынужденного простоя планируется использовать для накопления угля до начала летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов. В случае возникновения нештатной ситуации в ОЭС Украины энергоблоки будут оперативно включены в работу.

Как сообщалось, по данным ГП "Энергорынок", 4 апреля ПдТЭС работала только блоком №8, а ТрТЭС – только блоком №2. С 21 марта также приостановлена работа Славянской ТЭС (ПАО "Донбассэнерго"). Кроме того, Змиевская ТЭС ("Центрэнерго") и Криворожская ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго") по состоянию на 5 апреля работают одним блоком.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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