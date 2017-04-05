Кабмин исключил ПриватБанк из общего порядка формирования набсоветов на госпредприятиях

Кабинет министров Украины утвердил исключение государственного ПриватБанка (Днепр) из общего порядка управления государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами, где государству принадлежит более 50%.

Соответствующее решение принято правительством на заседании в среду.

Как объяснил в ходе заседания глава Министерства финансов, решение предполагает отмену необходимости назначения наблюдательного совета ПриватБанка в рамках постановления Кабмина №142 от 10 марта 2017 года, поскольку он был сформирован несколько месяцев назад согласно ст. 41.1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и при участии международных финансовых организаций.

Как сообщалось, глава Минфина Александр Данилюк 23 декабря 2016 года представил новый состав набсовета национализированного ПриватБанка, в который вошли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, управляющий директор Apollo Global Management Андреа Монета, член совета директоров ЕБРР от Украины и экс-заместитель министра финансов Артем Шевалев, предложенный Всемирным Банком финансист Стивен Силиг, инвестбанкир и уполномоченный по перспективным проектам НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Олексиенко, представитель Международного валютного фонда Энгин Акчакоча.

Во время первого заседания 17 января 2017 года набсовет банка избрал своим главой Э.Акчакочу.