Экономика

19:16 04.04.2017

Рынок акций Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,36% - до 1069,71 пункта, индекс ПФТС – на 0,07%, до 272,96 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 440,4 млн грн, в том числе акциями – 0,28 млн грн.

Тройку лидеров роста в индексной корзине УБ составили бумаги "Донбассэнерго" (+1,98%), "Центрэнерго" (+0,9%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,55%).

Снизились в цене только акции "Мотор Сичи" (-0,04%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,85%) и "Мотор Сичи" (-0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,47% - до 643,42 пункта при объеме торгов 9,6 млн злотых (64,8 млн грн).

Лидерами роста среди индексных акций были бумаги "Агротона" (+2,33%), "Милкиленда" (+1,74%) и "Кернела" (+1,6%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-0,73%) и "Астарты" (-0,54%).

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