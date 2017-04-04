Верховная Рада приняла за основу законопроект об энергоэффективности зданий

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 4941-д от 14 декабря 2016 года "Об энергетической эффективности зданий".

Соответствующее решение на заседании парламента во вторник поддержали 244 народных депутата.

Законопроект предусматривает введение обязательной сертификации энергоэффективности для объектов строительства со средним или значительным классом последствий, а также для зданий общей отапливаемой площадью более 250 кв. м, где расположены органы государственной власти или органы местного самоуправления и коммунальные организации в случае проведения ими реконструкции или модернизации таких зданий.

Кроме того, обязательная сертификация энергоэффективности зданий предусматривается в случае осуществления субъектами хозяйствования мероприятий по повышению энергоэффективности при условии получения ими государственной поддержки на эти цели.

Согласно документу, оплата изготовления сертификатов энергоэффективости осуществляется за счет заказчика или за счет средств государственной поддержки в случае их привлечения для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности здания.

Как указано в пояснительной записке к проекту закона, его положения относительно сертификации энергоэффективности зданий не распространяются на здания промышленного назначения и нежилые помещения сельхозназначения с низким уровнем энергопотребления, здания для богослужений и религиозных обрядов, объекты культурного наследия, временные сооружения и отдельно стоящие здания с отапливаемой площадью менее 50 кв. м.

При рассмотрении законопроекта замглавы парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев внес с голоса поправку, согласно которой обязательная сертификация энергоэффективности зданий муниципальных и государственных учреждений возможна только в случае, если в соответствующем бюджете закладываются средства на проведение их энергоаудита.

"Не может быть обязательного энергоаудита всех муниципальных и государственных учреждений только по признаку, что они больше чем 250 кв. м. Только если в бюджете закладываются средства, или международные организации хотят профинансировать это, вот тогда проводится энергоаудит муниципальных и государственных учреждений", – сказал депутат.

Указанная поправка была учтена при голосовании за принятие законопроекта в первом чтении.