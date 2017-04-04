МВФ рекомендует Украине ускорить реформы, усилить борьбу с коррупцией, сохранить независимость НБУ

Исполнительные директора Международного валютного фонда (МВФ) высоко оценили решительные действия власти в течение последних двух лет, которые привели к восстановлению экономического роста, резкому снижению инфляции и увеличению международных резервов в сложных условиях, однако отметили медленное осуществление некоторых важных структурных реформ и недостаточную борьбу с коррупцией.

"Некоторые важные структурные реформы внедряются очень медленно, в то время как проблемы, стоящие перед Украиной, остаются сложными. Директора подчеркнули необходимость укрепления достигнутого прогресса и ускорения внедрения критически важных реформ в будущем", – говорится в сообщении МВФ во вторник по итогам завершение 3-го пересмотра программы EFF и ежегодных консультаций в рамках IV статьи соглашения Фонда.

Согласно ему, директора получили достаточные заверения от власти по ее решимости дать ответ на риски, усилившиеся в контексте последних актуальных событий в стране.

Директора подчеркнули необходимость ускорения реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, в частности, дальнейшего прогресса в приватизации, развития рынка земли и реформировании крупных государственных предприятий.

"Директора приветствовали создание новых институтов по борьбе с коррупцией, но настоятельно призвали власти к дальнейшему укреплению этих институтов и к созданию независимого антикоррупционного суда с целью достижения конкретных результатов для поддержки реформаторской программы, привлечения инвестиций и активизации экономического роста", – отмечается в релизе МВФ.

Помимо того Фонд приветствовал существенную корректировку фискальной политики в течение последних двух лет, подчеркнув, что неизменная приверженность фискальной консолидации необходима для установления устойчивого нисходящего тренда показателя государственного долга.

Согласно оценкам МВФ, государственный прямой и гарантированный долг Украины в 2016 году вырос с 79,3% ВВП до 81,2% ВВП по сравнению с 70,3% на конец 2014 года, а по итогам этого года он достигнет 89,8% ВВП, однако исполнение программы позволит уменьшить его ниже 70% в 2021 году.

Директора МВФ также подчеркнули важность структурных финансовых реформ для обеспечения среднесрочной устойчивости. Они также призвали власти принять без дальнейшего промедления всеобъемлющую пенсионную реформу, включая, среди прочего, и увеличение эффективного пенсионного возраста, для решения проблемы значительного дефицита Пенсионного фонда и создания возможности для улучшения пенсионного обеспечения.

Среди других рекомендаций – сдерживание роста фонда оплаты труда, улучшение администрирования доходов и продвижение реформы системы государственного управления, а также внедрение реформы в секторах здравоохранения и образования.

Директора приветствовали решение властей о национализации ПриватБанка для обеспечения финансовой стабильности. Они рекомендовали использовать все имеющиеся средства для обеспечения возврата кредитов с целью минимизации расходов для налогоплательщиков.

МВФ также указал, что четкий мандат и независимость Национального банка Украины (НБУ) являются ключевыми факторами впечатляющего прогресса в сдерживании инфляции и восстановлении международных резервов в условиях режима гибкого валютного курса. Директора отметили важность сохранения сильной институциональной базы НБУ, а также согласились с тем, что дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики и административных мер должно зависеть от будущего прогресса в обеспечении финансовой стабильности и увеличении международных резервов.

Фонд также подчеркнул важность продолжения усилий по достижению соглашения о реструктуризации долга Украины, который удерживается Россией, в соответствии с параметрами программы и политикой кредитования МВФ в условиях задолженности перед официальными двусторонними кредиторами.