Экономика

18:59 04.04.2017

Цена Brent превысила $54 за баррель впервые с 8 марта

Цена нефти марки Brent растет во вторник, превысила $54 за баррель впервые с 8 марта, а WTI вплотную приблизилась к отметке $51 за баррель в ожидании сокращения запасов топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 кв поднялась на $0,92 (1,73%) - до $54,04 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,71 (1,41%) - до $50,95 за баррель.

По мнению экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 200 тыс. баррелей, резервы продуктов нефтепереработки также, как ожидается, снизились.

Данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

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