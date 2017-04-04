"Киевэнерго" отключило от отопления все жилые дома и админздания

ПАО "Киевэнерго" по состоянию на утро вторника отключило от централизованного отопления все жилые дома и административные здания столицы.

Согласно сообщению пресс-службы компании, всего от централизованного отопления отключено 90% столичных потребителей тепла.

Продолжается процесс отключения объектов социальной сферы, теплоснабжение которых прекращается по индивидуальным заявкам. На утро вторника от централизованного отопления отключено 17% лечебных учреждений, 17% детсадов и 34% школ.

Как сообщалось, решение о завершении отопительного сезона 2016/2017 приняла КГГА в пятницу, 31 марта. Согласно действующему законодательству, основанием для завершения отопительного сезона является средняя температура воздуха выше +8°С в течение трех суток. В первую очередь подача тепла прекращается административным и жилым зданиям, затем объектам социальной сферы – детским садам, школам, медицинским учреждениям.

"Киевэнерго" в 2016 году увеличило производство электроэнергии на 15,5% (на 409,422 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 3 млрд 48,903 млн кВт-ч, отпуск тепловой энергии – на 6,4% (на 730,201 тыс. Гкал), до 12 млн 204,787 тыс. Гкал.

"Киевэнерго" в 2016 году, по предварительным данным, получило чистую прибыль 2,578 млн грн против 1 млрд 695,021 млн грн чистого убытка в 2015-м.

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций "Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании принадлежит государству.