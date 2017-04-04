БПП требует, чтобы платежи за газ не были суммарно увеличены ни на копейку - Гончаренко

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" считает, что при оплате за газ может быть несколько платежек, но суммарно оплата за газ не должна увеличиваться, заявил народный депутат из фракции БПП Алексей Гончаренко.

"По этому вопросу есть четкая позиция нашей фракции, что платеж людей за газ не увеличится ни на одну копейку . При оплате за газ может быть несколько платежек, сумма оплаты может быть разделена на несколько, но суммарно этот платеж должен быть таким как раньше. Это наше требование и вчера господин Вовк (глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк - ИФ) пообещал нам это",- заявил парламентарий журналистам в Раде во вторник, сообщает пресс-служба БПП.

Он напомнил, что разделение тарифа за газ и его транспортировку предполагается законом, который был принят 9 апреля 2015 года.

"Хочу, на заявление господина Ляшко относительно блокирования трибуны из-за абонплаты за газ для населения, спросить его, зачем он тогда голосовал за закон о рынке природного газа. Ведь разделение тарифа предполагается именно этим законом, который был принят 9 апреля 2015 года и за который проголосовала вся фракция Радикальной партии во главе с Ляшко. О чем он думал тогда?" – сказал А.Гончаренко.

"Хочу еще раз и еще раз успокоить всех людей: даже на копейку суммарный платеж за газ не будет повышен",- резюмировал народный депутат.