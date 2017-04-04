Министр агрополитики в 2016г докупил инвестсертификаты компании "Арта управление активами" на 2,5 млн грн

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый заполнил электронную декларацию, согласно которой он в феврале 2016 года приобрел инвестиционные сертификаты ООО "Арта управление активами" на 2,5 млн грн.

Согласно декларации, в 2015 году ему принадлежали инвестиционные сертификаты указанной компании на 13,25 млн грн.

В 2016 году министр получил 193,2 тыс. грн заработной платы, а также обладает наличными средствами в сумме 570 тыс. грн, EUR60 тыс. и $443,3 тыс.

В 2016 году Т.Кутовый не обзавелся недвижимым имуществом и транспортными средствами. Его мать Светлана Кутовая является собственницей квартиры в Киеве площадью 56 кв.м., дочь Соломия – квартиры в 103 кв. м в Киеве. Сын Виктор Кутовый задекларировал квартиру в столице площадью 54 кв. м, собственницей которой выступает Юлия Кушнирук. Отец Виктор Кутовой с ноября 2016 года арендует квартиру в Киеве площадью 223 кв. м.

На счетах в "Укрсоцбанке" чиновник имеет EUR1,08 тыс., $9,9 тыс. и 5,78 тыс. грн.

Также Т.Кутовому принадлежат 100% корпоративных прав кипрской компании "Лалонитана Инвестментс Лимитед" (Lalonitana Investments Limited).

Министр владеет часами Rolex Daytona Stainless Steel и Panerai Luminor GMT Stainless Steel.

Согласно информации на сайте компании "Арта", она является одной из лидеров среди украинских инвестиционных компаний, которая работает на финансовом рынке Украины с 2002 года. В 2005 году было основано ООО "Арта управление активами" для управления активами юридических и физических лиц.