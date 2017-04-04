Ривненская АЭС отключила 2-й блок на плановый ремонт

Ривненская атомная электростанция (АЭС) 4 апреля в 00:03 отключила от энергосети второй блок для проведения среднего планового ремонта на 45 суток, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

По состоянию на утро вторника в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС – 48-е сутки среднего планового ремонта (до 12 ноября 2017 года), на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 3-и сутки среднего планового ремонта (до 14 июля 2017 года).

Диспетчерские графики составляют: для ЗАЭС – 4420 МВт, РАЭС – 2330 МВт, ЮУАЭС – 1700 МВт, ХАЭС – 1710 МВт.

Балансовое ограничение на 6:00 4 апреля составляет 1170 МВт. С балансовыми ограничениями работали №2 ЗАЭС – 53%, №6 ЗАЭС – 98%, №1 РАЭС – 87%, №2 ЮУАЭС – 79%, №1 ХАЭС – 75%.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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