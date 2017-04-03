Экономика

21:09 03.04.2017

В МВФ ожидают умеренного влияния торговой блокады ОРДЛО на экономику Украины

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают умеренного влияния на экономику Украины торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщается в пресс-релизе Национального банка Украины (НБУ).

"Решение о предоставлении очередного кредитного транша было принято после дополнительного изучения экспертами МВФ возможного влияния торговой блокады на украинскую экономику и обновления макроэкономических прогнозов с учетом предоставленных НБУ и Министерством финансов оценок. Эксперты МВФ заключили, что блокада окажет умеренное влияние на темпы экономического роста и состояние платежного баланса, и не несет угрозы для выполнения инфляционных целей НБУ", - отмечено в документе.

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