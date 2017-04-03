Непринятие закона «О рынке электроэнергии Украины» будет иметь для Украины ряд негативных последствий - Эрнандез

Замедление процесса принятия закона «О рынке электроэнергии Украины» будет иметь для Украины ряд негативных последствий. Об этом, как передает Энергореформа, заявил в ходе круглого стола «Новая эра украинской энергетики: за шаг до принятия закона "О рынке электроэнергии"» первый секретарь представительства ЕС в Украине Хосе Мануэль Эрнандез.

«Принятие закона является обязательным условием выделения 3 го транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро», - подчеркнул первый секретарь представительства ЕС в Украине Хосе Мануэль Эрнандез.

Он также отметил, что если не будет принят закон и соответствующие подзаконные акты, то у зарубежных инвесторов будут сомнения по поводу прозрачности финансовых потоков в энергетике. «В этих условиях потенциальным инвесторам будет очень сложно принимать решения об инвестировании в энеросектор Украины», - сказал Хосе Мануэль Эрнандез.

Он высказал мнение, что без закона «О рынке электроэнергии Украины» сотрудничество ЕС и Украины в энергетическом секторе будет выглядеть очень ограниченным.

«Закон является основой для создания коммерческих и технических условий интеграции украинских и европейских энергорынков», - отметил первый секретарь представительства ЕС в Украине Хосе Мануэль Эрнандез.

«Как только закон будет принят, украинская сторона сможет воспользоваться всеми возможностями, включая финансовые, которые предусмотрены нашим сотрудничеством в этой сфере», - отметил первый секретарь представительства ЕС в Украине.

Как сообщалось, законопроект "О рынке электрической энергии Украины" Рада приняла в первом чтении 22 сентября. Ко второму чтению к документу подано свыше 1135 правок, их прорабатывала специально созданная рабочая группа.

Законопроект №4493 предусматривает двухлетний переходной период с момента вступления его в силу на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

Законопроект о рынке электрической энергии внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.