Совет директоров МВФ выделил Украине $1 млрд

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Украине очередного транша в сумме 1 млрд долл. США.

"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ", - написал П Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник

Украина с 2015 года реализует с МВФ 4-летнюю программу расширенного финансирования EFF, в рамках которой рассчитывает получить около $17 млрд. Размер очередного, четвертого, транша составил $1 млрд.