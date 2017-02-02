Экономика

09:54 02.02.2017

Кабмин перераспределил 0,5 млрд грн на строительство и ремонт автодорог

Кабинет министров Украины увеличил расходы на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования на 525 млн грн.

Согласно тексту распоряжения от 1 февраля 2017 года, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", такое увеличение финансирования обеспечено за счет сокращения расходов на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог на 500 млн грн и на софинансирование совместных с международными организациями проектов – на 25 млн грн.

"Принятие документа позволит обеспечить эффективное использование средств в 2017 году по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования" на общую сумму 6,591 млрд грн", - говорится в документе.

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