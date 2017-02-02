Правительство утвердило финплан Львовского аэропорта на 2017г

Кабинет министров Украины на заседании 1 февраля утвердил финансовый план Международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого.

Согласно тексту финплана, которым располагает агентство, он предполагает получение аэропортом чистой прибыли в 2017 году в сумме 43,864 млн грн, что на 46% меньше ожидаемой прибыли по итогам 2016 года.

Чистый доход ожидается в сумме 310,2 млн грн, что на 7,6% больше ожидаемого дохода за 2016 год. Капитальные инвестиции планируются в сумме 25,337 млн грн, отчисления в пользу государству – 104,2 млн грн.

EBITDA запланирована в объеме 104,3 млн грн, рентабельность EBITDA – 33,6%.

В текущем году аэропорт планирует обслужить 422 тыс. пассажиров, что на 14,5% больше ожидаемых показателей 2016 года, из них 340,8 тыс. – на международных рейсах. Всего рейсов аэропорт планирует обслужить 4,754 тыс.

Основная часть полетов в/из аэропорта обеспечивается авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ) – 28% по количеству рейсов и 42% - по пассажиропотоку. Также пассажиропоток в аэропорту обеспечивают, в частности, LOT (Польша) Lufthansa (Германия), "Белавиа" (Беларусь) и другие.

На 2017 год аэропорт прогнозирует самую большую загрузку на международных направлениях: Стамбул, Анталия, Варшава, Минск, Мюнхен.

Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого расположен в 6 км на юг от центра города.

Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются: Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас. Чартеры выполняются в Анталию, Даламан, Хургаду, Тиват, Бургас, Шарм-эль-Шейх и другие.