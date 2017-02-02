Sony понизила прогноз прибыли на текущий фингод, показатели за III финквартал не оправдали ожиданий

Японская Sony Corp. понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год, списав гудвилл кинематографического подразделения на сумму 112,1 млрд иен (около $1 млрд) в третьем финквартале, завершившемся 31 декабря 2016 года.

Согласно прогнозу Sony, ее чистая прибыль по итогам фингода, завершающегося в марте 2017 года, составит 26 млрд иен ($230 млн). Ранее компания прогнозировала годовую прибыль на уровне 60 млрд иен. Прогноз операционной прибыли на этот фингод понижен до 240 млрд иен с 270 млрд иен.

В то же время Sony повысила прогноз выручки на текущий год до 7,6 трлн иен с 7,4 трлн иен.

В минувшем квартале Sony сократила чистую прибыль до 19,6 млрд иен по сравнению со 120 млрд иен годом ранее, операционную прибыль - до 92,4 млрд иен с 202,1 млрд иен, выручку - до 2,4 трлн иен с 2,58 трлн иен.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал чистую прибыль Sony в третьем финквартале на уровне 77 млрд иен при выручке в 2,48 трлн иен, сообщает MarketWatch.

Подразделение Sony, занимающееся выпуском игровых приставок и видеоигр, увеличило выручку в минувшем квартале на 5,2% благодаря высоким продажам консоли PlayStation 4. Компания снизила цену на PlayStation 4, благодаря чему продала в октябре-декабре 9,7 млн консолей.

Sony продолжает придерживаться прогноза, согласно которому, в текущем фингоду продажи PlayStation 4 достигнут 20 млн штук.

Подразделение компании, включающее операции по выпуску датчиков изображения, увеличило квартальную выручку на 17%. Продукция Sony используется в смартфонах Apple, каждый iPhone 7 Plus включает 2 датчика изображения, произведенные японской компанией.

Акции Sony по итогам торгов в четверг подешевели на 1,2%. В 2016 году их стоимость выросла на 9,1%.