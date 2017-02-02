Nokian Tyres в 2016г увеличила продажи на 2%

Финский производитель автошин Nokian Tyres в 2016 году увеличил чистые продажи на 2,3% по сравнению с 2015 годом - до 1 млрд 360,1 млн евро, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль Nokian Tyres в 2016 году выросла на 4,6% - до 251,8 млн евро. "Решения налоговых органов, связанные с налоговым спором 2007-2010 годов, позитивно сказались на итоговом показателе прибыли", - отмечается в сообщении.

Операционная прибыль выросла на 4,9% - до 310,5 млн евро, прибыль до налогообложения - на 8,9%, до 274,2 млн евро.

Консолидированные продажи концерна в России и странах СНГ уменьшились на 3,6%. Показатель продаж в денежном выражении в отчете не указан, однако отмечается, что в общих продажах концерна доля продаж в РФ и СНГ по итогам 2016 года занимает 16% (против 17,1% в 2015 году).

Инвестиции концерна Nokian Tyres за прошлый год составили 105,6 млн евро. Они включали вложения в производство на российском и финском заводах концерна, в пресс-формы для новых продуктов, в расширение дистрибьюторской сети Vianor и в другие направления.

"Ожидается, что в 2017 году с учетом текущего курса валют чистые продажи и операционная прибыль вырастут, по меньшей мере, на 5% по сравнению с 2016 годом", - отмечается в сообщении.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.