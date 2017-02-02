Прибыль и выручка Facebook превзошли прогнозы 7-й квартал подряд

Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2016 года более чем вдвое, выручку - на 51% благодаря росту доходов от рекламы. Финансовые результаты компании существенно превысили ожидания Уолл-стрит.

Вместе с тем суд обязал принадлежащего Facebook производителя очков виртуальной реальности Oculus выплатить компании Zenimax $500 млн. Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift. Иск был удовлетворен частично (Zenimax требовала $2 млрд - столько Facebook заплатила за Oculus при поглощении), поскольку присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации, но не вину в нарушении коммерческой тайны.

Как сообщается в пресс-релизе Facebook, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $3,57 млрд, или $1,21 в расчете на акцию, по сравнению с $1,56 млрд, или $0,54 на акцию, за аналогичный период 2015 года.

Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $1,41 на акцию с $0,79 на акцию.

Выручка подскочила с $5,84 млрд до $8,81 млрд, при этом каждый пользователь принес Facebook почти на 30% больше доходов, чем годом ранее, - $4,83 против $3,73.

Темпы роста общей выручки Facebook уже пять кварталов подряд превышают 50%, однако компания предупреждает о замедлении подъема в текущем году в связи с ограничением количества рекламных объявлений в новостных лентах.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,31 на акцию при выручке в $8,51 млрд. Таким образом, оба показателя превзошли ожидания рынка по итогам седьмого квартала подряд.

Доходы Facebook от рекламы выросли в минувшем квартале на 53% и достигли $8,6 млрд, сообщается в отчетности. Около 84% выручки от рекламы компания получила с мобильных устройств по сравнению с 80% в конце 2015 года и 84% в третьем квартале 2016 года.

Количество пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) в 2016 году увеличилось почти на 270 млн, а месячная активная аудитория составила 1,86 млрд. Самый быстрый рост числа пользователей наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда как США и Канада лидируют по темпам повышения выручки.

Чистая прибыль Facebook по итогам 2016 года подскочила на 177% - до $10,2 млрд, выручка - на 57%.

В четвертом квартале Facebook была в центре скандальных дискуссий о фальшивых новостях, однако, как показала отчетность, эти обсуждения не повлияли на финансовые результаты. Кроме того, главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг отметила, что влияние доходов от политической рекламы на выручку и прибыль было ограниченным: эта группа даже не вошла в число 10 ведущих категорий рекламы в Facebook в октябре-декабре.

Акции Facebook подорожали на 0,1% на дополнительных торгах в Нью-Йорке после закрытия основной сессии в среду. Капитализация компании превышает $386 млрд.