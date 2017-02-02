Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, рынки не стали фокусироваться на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), вновь обратив внимание на действия президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Китайские биржи закрыты в четверг в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, в пятницу рынки возобновят работу.

Фондовые рынки падали в начале этой недели на информации о введении Д.Трампом миграционных ограничений, однако затем их динамика сменилась ростом благодаря позитивным статданным из США, Китая и Европы.

В среду американский рынок акций продемонстрировал слабый рост на фоне итогов заседания ФРС. Федрезерв не удивил рынки, сохранив базовую ставку по итогам первого в этом году заседания в диапазоне от 0,50% до 0,75%. При этом центробанк практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов.

На этом фоне доллар США подешевел относительно иены и других азиатских валют.

"Теперь внимание трейдеров вновь направлено на Трампа и его административные указы, - отмечает аналитик Saxo Markets по Азиатско-Тихоокеанскому региону Тарек Хорчани. - Акции пока негативно реагируют на его инициативы".

Котировки акций японских экспортеров снижаются в четверг на фоне укрепления иены к доллару, составляющего 0,6%.

Стоимость бумаг Sony опустилась в ходе торгов на 0,9%, Panasonic Corp. - на 1,1%.

Также дешевеют акции банков: капитализация Sumitomo Mitsui Financial Group упала на 1,2%, Mizuho Financial Group - на 1,1%.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на увеличение профицита торгового баланса в Австралии в декабре 2016 года до рекордного уровня.

Согласно официальным данным, положительное сальдо баланса внешней торговли Австралии в позапрошлом месяце составило 3,5 млрд австралийских долларов ($2,7 млрд) по сравнению с 2,04 млрд долларов месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных WSJ, предполагал, что профицит составит 2,2 млрд долларов.

"Увеличение профицита баланса внешней торговли Австралии в декабре до рекордного уровня показывает, что увеличение цен на сырьевые товары поддерживает экономику и существенно сокращает шансы рецессии", - цитирует газета Financial Times экономиста Capital Economics по Австралии и Новой Зеландии Пола Дейлса.