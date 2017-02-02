Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС

Американский рынок акций продемонстрировал невыразительный подъем в среду, при этом Nasdaq Composite отличился опережающей динамикой благодаря сильной отчетности компаний, в первую очередь Apple Inc., имеющей максимальный удельный вес в этом индексе.

Федеральная резервная система (ФРС) не удивила рынки, сохранив базовую ставку по итогам первого в этом году заседания в диапазоне от 0,50% до 0,75%. При этом Федрезерв практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов.

Рынок продолжает ждать публикации данных о безработице в США, которые выйдут в пятницу. По прогнозам экспертов, число рабочих мест в стране в январе увеличилось на 175 тыс. после роста на 156 тыс. в декабре, а безработица осталась на уровне 4,7%.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в январе на 246 тыс. вместо ожидавшихся 168 тыс. Декабрьские данные были пересмотрены с понижением со 153 тыс. до 151 тыс.

Индекс волатильности VIX в среду упал на 2,2%, снизившись с максимума за две недели.

Политическая неопределенность сдерживает рынок акций США в последние сессии: инвесторы не до конца понимают, как трактовать иммиграционные запреты Дональда Трампа и последующее увольнение и.о. генпрокурора Салли Йейтс, которая выразила несогласие с этими действиями, пишет MarketWatch.

Цена акций Apple Inc. выросла самыми быстрыми темпами с 27 июля - на 6,1% по итогам основной сессии в Нью-Йорке. В первом финквартале Apple продала рекордное число iPhone - 78,3 млн смартфонов при прогнозировавшихся экспертами 77 млн. Ее выручка (как общий показатель, так и сервисная выручка) и чистая прибыль также превзошли ожидания Уолл-стрит.

Apple - крупнейшая компания США по капитализации, поэтому колебания стоимости ее бумаг оказывают существенное влияние на весь рынок.

В целом высокотехнологичные и фармацевтические компании в среду прибавили по 0,7%, при этом генкомпании потеряли 1,7%, застройщики и риэлторы - 1,1%.

Между тем курс акций Facebook Inc., которая обнародовала превысившие ожидания финрезультаты после завершения торгов 1 февраля, повысился на 2,2%.

Котировки ценных бумаг United States Steel Corp. опустились на 4,2%. Чистый убыток US Steel в четвертом квартале составил 61 цент на акцию, почти втрое больше, чем годом ранее. При этом ее скорректированная прибыль в размере 27 центов на акцию была существенно выше ожиданий рынка (1 цент на акцию). Выручка увеличилась на 3%, до $2,65 млрд, и почти совпала с консенсус-прогнозом.

В среду квартальные отчеты обнародовали почти три десятка компаний, входящих в расчет S&P 500. К настоящему моменту уже отчитались свыше трети корпораций из списка S&P 500, при этом прибыль была выше ожиданий в 75% случаев, выручка - примерно в 50%.

Бумаги оператора трубопроводов ONEOK Inc. подешевели на 2%. Компания объявила о полной консолидации дочерней ONEOK Partners, акционерам которой в обмен предлагаются бумаги ONEOK Inc. Сумма сделки составит около $9,3 млрд. Рыночная стоимость ONEOK Partners взлетела на 19,8%.

Стоимость акций Ford Motors опустилась на 0,3%, Fiat Chrysler - на 0,1%, General Motors - на 1,3% из-за сокращения продаж автомобилей в США в январе.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 февраля поднялся на 26,85 пункта (0,14%) - до 19890,94 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,68 пункта (0,03%) - до 2279,55 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 27,86 пункта (0,50%) - до 5642,65 пункта.