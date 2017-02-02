Цены на нефть опускаются после скачка накануне
Цены на нефть опускаются после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах активного сокращения добычи нефтедобывающими странами.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:05 кв опустилась на $0,25 (0,44%) - до $56,55 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы выросли в цене на $1,22 (2,2%) - до $56,8 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,29 (0,54%) - до $53,59 за баррель. Контракт подорожал на $1,07 (2,03%) - до $53,88 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что нефтедобывающие государства, договорившиеся в конце прошлого года о сокращении добычи, снизили производство нефти в январе примерно на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). В России добыча нефти в январе уменьшилась на 117 тыс. б/с, отметил он.
Согласно оценкам аналитической компании JBC Energy, страны ОПЕК в прошлом месяце выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 88%.
Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на сокращение добычи нефти в США по итогам прошлой недели на 46 тыс. б/с - до 8,9 млн б/с.
Государства ОПЕК "по-прежнему держатся вместе, и основное внимание трейдеров сфокусировано на добыче нефти в США", отмечает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.
"Данные о производстве нефти в США за прошлую неделю не были принципиально новыми, однако снижение добычи несет в себе облегчение для трейдеров, играющих на подъем цен", - цитирует эксперта MarketWatch.
Запасы нефти в США, однако, выросли по итогам четвертой недели подряд, составив 494,8 млн баррелей.