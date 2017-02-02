Рынки акций Европы выросли в среду на отчетности компаний и статданных КНР, еврозоны

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду на статданных из Китая и еврозоны, а также отчетности крупных компаний.

Вместе с тем инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и первого голосования в британском парламенте по законопроекту о начале вывода Великобритании из Евросоюза.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся 1 февраля на 0,85% - до 363,17 пункта.

Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 0,9%. Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,1%, французский CAC 40 - на 1%, германский DAX - на 1,1%.

Горнодобывающие компании в большинстве своем продемонстрировали положительную динамику благодаря новостям об усилении подъема деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая - крупнейшего потребителя руд и металлов в мире.

В январе индекс менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая слабо снизился, но остался выше 50 пунктов, что говорит о росте деловой активности в секторе. Индикатор не опускается ниже этой отметки уже шесть месяцев. Значение индекса за январь составило 51,3 пункта против 51,4 пункта в декабре, эксперты в среднем ожидали более существенного снижения, до 51,2 пункта.

Аналитики объясняют потерю индексом 0,1 пункта празднованием Нового года по лунному календарю - недельный отпуск, во время которого не работают все промышленные предприятия, начался 27 января.

Промышленный PMI еврозоны в январе вырос 54,9 до 55,2 пункта - самой высокой отметки почти за шесть лет. Предварительные данные указывали на повышение до 55,1 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в данном секторе экономики.

Бумаги BHP Billiton прибавили в цене 0,4% на торгах в Лондоне, Rio Tinto - 0,8%, Anglo American - 1%.

Цена акций шведского производителя грузовиков Volvo AB увеличилась на 4,7% на данных, что компания увеличила прибыль в прошлом квартале почти в два раза.

Рыночная стоимость Siemens AG повысилась на 4,2%. Крупнейший в Европе промышленный конгломерат увеличил чистую прибыль в первом квартале текущего финансового года на четверть и улучшил прогноз на год в целом.

Бумаги испанского банка BBVA подешевели на 1,4%. Прибыль банка в прошлом квартале упала на 28%, до 678 млн евро, что тем не менее оказалось лучше прогнозов рынка (554 млн евро).

Бюджетный авиаперевозчик Wizz Air Holdings сообщил о падении чистой прибыли в прошлом квартале на 22%, несмотря на рост выручки на 9%. На этой новости котировки акций упали на 9,3%.

Капитализация швейцарской фармкомпании Roche Holding AG поднялась на 1,9% благодаря увеличению прибыли в октябре-декабре на 8% и выручки на 5%.

Шведский банк SEB AB увеличил рыночную стоимость на 2,7% благодаря повышению дивидендов за прошлый год. Эта мера компенсировала в глазах инвесторов небольшое снижение квартальной прибыли, до 4,24 млрд шведских крон ($484 млн) с 4,6 млрд крон.

Цена акций производителя бытовой техники Electrolux повысилась на 1,3%. Компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале, ее прибыль составила 1,27 шведской кроны и совпала с ожиданиями рынка. Между тем ее выручка снизилась на 1%.

Бумаги швейцарского банка Julius Baer подорожали на 1,3%. Банк увеличил прибыль в прошлом году более чем в два раза, до 706 млн франков ($713 млн), благодаря росту объема активов под управлением.