ФРС сохранила ставку и воздержалась от новых сигналов о ее будущих изменениях

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в целевом диапазоне 0,50-0,75% годовых, говорится в коммюнике по результатам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 31 января - 1 февраля.

Решение по итогам первого заседания FOMC после инаугурации президента США Дональда Трампа совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка. Заявление ФРС практически не содержало сигналов и намеков в отношении будущей траектории изменения процентных ставок.

В декабре руководство Федрезерва прогнозировало три повышения базовой ставки в течение 2017 года.

"Информация, полученная после декабрьского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда, а также продолжающийся рост экономической активности умеренными темпами", - говорится в коммюнике.

"Прирост числа рабочих мест оставался значительным, а уровень безработицы был близок к недавнему минимуму", - отмечается в сообщении. Ранее говорилось о снижении уровня безработицы, но с тех пор показатель вырос с минимальных за девять лет 4,6% до 4,7%.

"Потребительские расходы продолжили расти умеренными темпами, тогда как вложения бизнеса в основной капитал были слабыми. Показатели потребительского и делового доверия в последнее время улучшились", - отмечают в ФРС. Фактор доверия к экономике был упомянут впервые за длительное время.

"Инфляция ускорилась в последние кварталы, однако все еще остается ниже долгосрочного целевого показателя FOMC в 2%, - говорится в сообщении FOMC. - Рыночные показатели инфляционной компенсации остаются низкими, большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий, основанных на результатах опросов, в целом незначительно изменились".

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. В настоящее время комитет ожидает, что при постепенной корректировке характера денежно-кредитной политики экономическая активность продолжит увеличиваться умеренными темпами, показатели рынка труда несколько укрепятся, а инфляция поднимется до 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в коммюнике.

"Краткосрочные риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными. FOMC продолжает внимательно отслеживать ситуацию с инфляцией, а также глобальные экономические и финансовые события", - отмечается в заявлении.

"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам от 0,50% до 0,75%. Курс денежно-кредитной политики остается стимулирующим, поддерживая некоторое улучшение условий на рынке труда в дальнейшем и возврат к 2%-ной инфляции", - сообщил Федрезерв.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - обещает ФРС.

"В свете текущего отставания инфляции от целевых 2% комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое продвижение в направлении целевого уровня. ФРС ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания лишь для постепенного увеличения процентной ставки. В течение какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория изменения процентной ставки будет зависеть от экономического прогноза, основанного на поступающих данных", - разъясняет Федрезерв.

"Комитет сохраняет существующую политику реинвестирования поступлений от облигаций и ипотечных бумаг федеральных агентств в ипотечные бумаги федеральных агентств и продление сроков близких к погашению казначейских ценных бумаг путем перевложения на аукционе и намеревается делать это до тех пор, пока нормализация процентной ставки не пойдет полным ходом. Данная политика, сохраняющая вложения ФРС в ценные бумаги с более долгими сроками обращения на существенном уровне, должна поддержать способствующие росту финансовые условия", - сообщает ФРС.

Второе заседание подряд решение о подъеме ставки было принято единогласно всеми участниками.

Перед обнародованием решений ФРС основные фондовые индексы США изменялись разнонаправленно: Dow Jones Industrial Average поднялся менее чем на 0,1%, Nasdaq Composite - на 0,3%, тогда как Standard & Poor's 500 опустился на 0,2%, к 22:19 мск все три индикатора перешли к росту от 0,1% до 0,5%.

Курс доллара к единой европейской валюте к этому времени составил $1,0768 за евро по сравнению с $1,0809 по итогам сессии в Нью-Йорке накануне и $1,0752 непосредственно перед публикацией коммюнике. В паре с японской нацвалютой доллар вырос на 0,5%, до 113,29 иены.

Цены на US Treasuries разных сроков обращения снижаются, их доходность увеличивается на фоне заявления ФРС, в том числе для 10-летних госбумаг она поднялась на 2,6 базисного пункта - до 2,485%.

Апрельский фьючерс на золото на электронных торгах на бирже Comex стабилен у $1211 за тройскую унцию, тогда как основную сессию в среду драгметалл завершил небольшим снижением. Нефть WTI с поставкой в марте немного ускорила подъем - с 1% до 1,3% и стоила около $53,5 за баррель.

ФРС удерживала ставку в целевом диапазоне от 0% до 0,25% годовых с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. В 2015 и 2016 годах ставка повышалась по одному разу.

Для сравнения: базовые ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии в настоящее время находятся на рекордно низких отметках - ноль и 0,25% годовых соответственно.

Следующее заседание FOMC состоится 14-15 марта, оно будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джанет Йеллен и публикацией макроэкономических прогнозов и ожидаемой динамики процентных ставок.