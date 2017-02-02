Доллар дешевеет к евро и иене на ослаблении ожиданий быстрого подъема ставки Федрезервом

Доллар дешевеет относительно евро, а также большинства азиатских валют на ослаблении ожиданий быстрого подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Федрезерв оставил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в целевом диапазоне 0,50-0,75% годовых по итогам заседания 31 января - 1 февраля. Итоговое заявление ФРС практически не содержало сигналов и намеков в отношении будущей траектории изменения процентных ставок. В декабре руководство Федрезерва прогнозировало три повышения базовой ставки в течение 2017 года.

При этом в заявлении было отмечено, что вложения бизнеса в основной капитал являются "слабыми", в то время как показатели потребительского и делового доверия улучшились за последнее время.

Решение по итогам первого заседания FOMC после инаугурации президента США Дональда Трампа совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка.

"Административные указы Трампа потрясли ФРС, и руководство центробанка уже не хочет повышать ставки столь агрессивно, как это планировалось еще недавно", - отмечает аналитик ThinkForex Наим Аслам.

"Единогласное решение ФРС о сохранении базовой ставки неизменной указывает на то, что от мартовского заседания вряд ли стоит чего-то ждать", - цитирует эксперта MarketWatch.

Курс евро к доллару на торгах в четверг составляет $1,0806 по сравнению с $1,0780 по итогам предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 112,49 иены против 113,16 иены накануне.

Евро подешевел до 121,57 иены по сравнению с 121,99 иены на закрытие предыдущей рынка в среду.

Курс австралийского доллара к доллару США подскочил до максимума почти за три месяца на данных об увеличении профицита торгового баланса в Австралии в декабре 2016 года до рекордного уровня.

Согласно официальным данным, положительное сальдо баланса внешней торговли Австралии в позапрошлом месяце составило 3,5 млрд австралийских долларов ($2,7 млрд) по сравнению с 2,04 млрд долларов месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных WSJ, предполагал, что профицит составит 2,2 млрд долларов.

Стоимость австралийской нацвалюты выросла на 0,7% - до $0,7637.