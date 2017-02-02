ММК им. Ильича запустил третью домну и надеется на запуск четвертой после нормализации поставок кокса

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", запустил третью доменную печь, ранее остановленную из-за нехватки кокса, поставлявшегося на предприятие только с Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

Как сообщил генеральный директор ММК им.Ильича Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook вечером в среду, в настоящее время ситуация с поставками кокса стабилизировалась в результате оперативных управленческих решений в "Метинвесте".

При этом он напомнил, что во вторник, из-за обстрелов АКХЗ на ММК им.Ильича сложилось критическое положение в работе доменных печей – кокса оставалось на двое суток. На комбинате были вынуждены оставить две доменные печи из четырех и перевести их на тихий ход, чтобы поддерживать газотранспортную систему, от которой зависит жизнедеятельность всего комбината.

"Мы ожидаем поставку одного маршрута кокса с комбината "Азовсталь" и одного из Дзержинска. Еще 15 тысяч тонн кокса переадресовано с Енакиевского металлургического завода. На ММКИ на данный момент работает три доменных печи, надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить сырьем все четыре", - отметил Ю. Зинченко.

В то же время он добавил, что делать прогнозы по дальнейшей работе пока рано, - все будет зависеть от развития ситуации в Авдеевке.

"Надеюсь в ближайшее время и завод, и город будут запитаны электричеством. После установления режима тишины удалось восстановить железнодорожное полотно на участке Авдеевка-Очеретино. Это позволило АКХЗ сформировать еще один маршрут кокса в нашу сторону", - констатировал гендиректор.

При этом топ-менеджер выразил благодарность главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому.

"Во многом благодаря его усилиям на несколько часов были прекращены обстрелы и ремонтники смогли ликвидировать последствия обстрелов на железной дороге", - сказал он.

"Теперь ждем от ж/д служб слаженной работы и оперативных правильных решений по доставке кокса на комбинат имени Ильича", - резюмировал Ю.Зинченко.

Как сообщалось, ММК им. Ильича в связи с нехваткой кокса, ранее поставлявшегося на предприятие только с АКХЗ, во вторник остановил две доменные печи и еще две перевел на минимальную загрузку. Остатки кокса оценивались в 2,5 суток.

На ММК им. Ильича установлено пять доменных печей, одна была остановлена на проведение капитального ремонта, действовало четыре доменные печи.

АКХЗ и ММК им. Ильича входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".