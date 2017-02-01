Бывшие связанные лица Родовид Банка препятствуют деятельности временной администрации - ФГВФЛ

Бывшие связанные лица Родовид Банка (Киев) и представители контролируемых ими юридических лиц, которые являются фигурантами уголовных дел, противодействуют исполнению полномочий представителями Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и применяют физическую силу для сохранения контроля над украденным бизнес-центром банка в Днепре, заявляет фонд на своем сайте.

"Реализации права собственности банка противодействуют должностные лица ООО "Бизнес Менеджмент Групп", подконтрольного бывшему председателю Днепропетровской облгосадминистрации С.Касьянову", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

Фонд отмечает, что эта группа в результате преступной схемы завладела принадлежащим банку бизнес-центром в Днепре и продолжает получать доходы от его деятельности.

Кроме того, по информации фонда, в препятствовании деятельности представителей временной администрации участвует учредитель и директор охранной компания ООО "ОКК "Борисфен", помощник народного депутата на общественных началах Владимир Каминский.

Так, представители временной администрации банка после нескольких неудачных попыток во вторник, 31 января, совместно с военной прокуратурой и подразделением КОРД вошли в помещение, принадлежащее банку в Днепре. Однако в среду неустановленные лица спортивного телосложения (около 50 человек) заставили охрану банковского учреждения покинуть помещение бизнес-центра, отмечает фонд.

"Уполномоченное лицо ФГВФЛ в АО "Родовид Банк" с сотрудниками охранного агентства, оставаясь внутри помещения, начали действия по сохранению и сохранности объекта по указанному адресу. Однако неустановленные лица спортивного телосложения в присутствии работников Национальной полиции препятствовали уполномоченному лицу осуществлять такие действия. Злоумышленники, в частности, повредили входную дверь и, несмотря на оказание сопротивления со стороны уполномоченного лица ФГВФЛ и работников охранного агентства, противоправно проникли в помещение", - сообщил фонд.

По информации Фонда, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, потерпевшей стороной в котором является Родовид Банк, по подозрению экс-нардепа Александра Шепелева по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины. По установленным обстоятельствам А.Шепелев с декабря 2009 года по февраль 2010 года по предварительному сговору с должностными лицами банка и рядом фиктивных предприятий организовал растрату средств государственного банка. Она осуществлялась путем заключения договоров, по которым на баланс банка поступили несуществующие земельные участки, а ликвидное имущество выводились из-под залога, в частности и бизнес-центр в Днепре.

Как отмечает ФГВФЛ, это имущество признано принадлежащим банку на основании постановления Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 14 июля 2016 года.

В СМИ сообщалось, что в 2012 году в отношении экс-нардепа А.Шепелева было возбуждено дело по обвинению в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на 315,3 млн грн.

Объявленный в международный розыск А.Шепелев был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. В августе того же года он и его супруга Галина попросили убежища в этой стране, однако им было отказано.

В ночь на 6 июля 2014 года А.Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи в Киеве, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

Помимо причастности к банкротству Родовид Банка, А.Шепелева обвиняют в двух убийствах (банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м) и одном покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году. По трем уголовным производствам экс-народному депутату вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 марта 2015 года он был задержан в России.

Правление Национального банка Украины по согласованию с Министерством финансов 25 февраля приняло решение о признании неплатежеспособным ПАО "Родовид Банк" и передаче его в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно данным НБУ, на конец октября 2015 года "Родовид банк" по размеру активов (8,43 млрд грн) занимал 20 место среди 123 банков, а его чистый убыток за 9 месяцев составил 121,6 млн грн. На счету банка на эту дату было 144 млн грн, инвестиционная недвижимость – 3,97 млрд грн, а обязательства перед другими банками составляли 4,93 млрд грн, а перед клиентами – 96,2 млн грн.