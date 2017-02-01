Экономика

18:45 01.02.2017

"Укроборонпром" направляет ремонтные бригады в зону АТО

Государственный концерн "Укроборонпром", принимая во внимание крайне напряженную ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сформировал дополнительные мобильные ремонтные бригады для восстановления поврежденной в боях техники украинской армии, сообщается на официальном сайте госконцерна.

"Высокое мастерство рабочих Концерна позволяет даже в непосредственной близости к передовой за минимальный срок возобновить поврежденную военную технику и опять направить ее на фронт. Благодаря чему не тратится время на ее транспортировку в глубокий тыл, где находятся производственные мощности предприятий "Укроборонпрома", - говорится в сообщении.

В госконцерне отметили, что такие выездные бригады, сформированные из лучших специалистов бронетанковых заводов, входящих в состав "Укроборонпрома", уже доказали свою высокую эффективность за три года войны. "В ‎‎2014-2015 годах количество работавших "в поле" мобильных ремонтных бригад достигала 53. Силами специалистов Концерна за одну неделю восстанавливали 100-150 единиц бронетехники и другого вооружения в непосредственной близости к передовой линии столкновения", - рассказали в "Укроборонпроме".

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