Brent держится выше $56, несмотря на самый сильный рост запасов в США с октября

Нефть немного замедлила подъем в ходе торгов в среду после публикации данных министерства энергетики США о росте товарных запасов нефти на прошлой неделе, который оказался самым значительным с октября, - 6,47 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6 млн баррелей.

При этом данные о снижении нефтедобычи ОПЕК и не-ОПЕК, включая Россию, оказывают существенную поддержку рынку.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:49 кв подорожали на 0,8% - до $56,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,6% - до $53,14 за баррель.

Страны-участники соглашения ОПЕК и не-ОПЕК снизили добычу нефти в январе примерно на 1,4 млн баррелей в сутки, заявил глава Минэнерго Александр Новак. "По итогам января добыча России сократилась на 117 тыс. баррелей в сутки, что тоже более чем в два раза больше, чем первоначальные планы компаний", - добавил он.

Согласно данным Минэнерго США, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится физическая нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились на 1,25 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 59,8 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в США выросли на 3,8 млн баррелей на прошлой неделе, дистиллятов - на 1,57 млн баррелей.

Ранее в среду министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил в интервью BBC, что его страна не опасается роста добычи нефти в США, пока он идет в соответствии с увеличением спроса на энергоресурсы, и может увеличить инвестиции в Штаты в случае благоприятной для нефтегазовой отрасли политики администрации нового президента Дональда Трампа.