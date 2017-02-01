Jaguar Land Rover отзовет с китайского рынка 6,44 тыс. автомобилей

Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) отзовет с китайского рынка 6,438 тыс. импортированных автомобилей в связи с дефектом ремня безопасности, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Кампания начнется 24 февраля.

Она затронет 1,554 тыс. машин Range Rover и 3,438 тыс. Range Rover Sport, выпущенных в период с 12 июля по 26 октября 2016 года. Кроме того, будут отозваны 1,132 тыс. автомобилей Jaguar XE, произведенных с 13 июля по 7 декабря прошлого года, и 314 Jaguar F-TYPE, выпущенных в период с 19 июля по 16 декабря 2016 года.

По данным JLR, из-за дефекта ремень безопасности может не сработать при столкновении. Компания планирует проверить все отозванные автомобили и бесплатно заменить бракованные детали, сообщает агентство "Синьхуа".