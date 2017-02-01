Экономика

17:25 01.02.2017

Google обогнала Apple и стала самым дорогим брендом в мире в 2016 г.

Американские компании занимают первые пять мест в рейтинге самых дорогих брендом в мире, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance.

При этом на первую позицию вышла интернет-компания Google, стоимость бренда которой увеличилась за минувший год почти на четверть и достигла $109,47 млрд.

Бренд Apple подешевел примерно на 27%, до $107,141 млрд, в результате чего он опустился на второе место в рейтинге.

На третьем остался интернет-ритейлер Amazon.com, стоимость бренда которого оценивается в $106,396 млрд (рост на 53%). Телекоммуникационная компания AT&T подорожала более чем на 45%, до $87,016 млрд, и поднялась до четвертой строчки списка по сравнению с шестой позицией в 2015 году. На пятое место с четвертого опустилась Microsoft, несмотря на то, что стоимость бренда выросла более чем на 13% - до $76,265 млрд.

На шестой строке находится первая неамериканская компания - южнокорейский производитель электроники Samsung ($66,219 млрд, рост на 13%).

Далее вновь следуют представители американского бизнеса Verizon ($65,875 млрд), Walmart ($62,211 млрд) и Facebook ($61,998 млрд).

Крупнейший китайский банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) замыкает десятку лидеров с показателем $47,832 млрд.

Среди европейских компаний наивысшее место занимает BMW. Германский автоконцерн находится на 17-й позиции против 15-й в 2015 году, стоимость его бренда оценивается в $37,124 млрд.

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