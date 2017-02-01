Сотрудничество ЕС с США полезно для обеих сторон, но Евросоюз будет придерживаться своих ценностей - Шефчович

Дебаты в Еврокомиссии в среду показали, что в Брюсселе должны внимательно следить за объявляемыми в США решениями, которые будут иметь последствия для трансатлантических отношений, заявил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

"Я думаю, что у Соединенных Штатов никогда не было лучшего союзника, чем Европа. Я полагаю, что мы должны сохранить этот козырь", - сказал М.Шефчович на пресс-конференции после заседания Европейской комиссии, обсуждавшей подготовку к неформальному саммиту на Мальте 3 февраля, в повестке которого обсуждение будущего Евросоюза, в том числе в свете перемен в США.

"Необходимо выбирать между изоляционизмом, неравенством и эгоизмом, с одной стороны, и открытостью, социальным равенством и прочностью за счет солидарности - с другой. То есть надо выбирать между регрессом и будущим", - констатировал зампред ЕК.

С этой точки зрения, по его словам, в Еврокомиссии считают, что Евросоюз - это "полюс стабильности в этом меняющемся мире". "Европа не прекращает искать долгосрочные решения, чтобы принять вызов, который ждет всех нас. Мы выступаем в защиту открытости, социального равенства и солидарности", - объяснил М.Шефчович.

"Мы убеждены в комиссии, что главы государств и правительств в Валлетте подтвердят эти ценности и устремления", - заявил еврокомиссар.

"Что касается экономических отношений между ЕС и Соединенными Штатами, я хотел бы обратить внимание на факт, что вместе мы создаем 50 млн рабочих мест по обе стороны Атлантики. Союз способствует созданию рабочих мест в США путем прямых зарубежных инвестиций. Значительная часть инвестиций, освоенных в США, поступает из Евросоюза", - отметил М.Шефчович.

Отвечая на вопросы, он указал на то, что проблемы, связанные с США, многочисленны, и из Брюсселя непросто следить за последним стремительным развитием событий. В Евросоюзе рассчитывают на консультации, тесное сотрудничество и считают, что "в течение последних десятилетий никогда не возникало более тесных отношений, чем трансатлантические".

При этом, признал зампред ЕК, в Брюсселе отдают себе отчет в том, что "некоторые предварительно объявленные действия (США - ИФ) могут привести к ситуации, когда Европе придется взять на себя лидирующую роль в мире, в частности, по проблеме климатических изменений".

"Нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться в Соединенных Штатах, но с учетом последних объявлений, которые мы слышали, мы, конечно, обеспокоены", - добавил М.Шефчович.

Что касается сотрудничества Евросоюза с США в сфере энергетики, ЕС заявил миру о своей открытости и хочет, чтобы экспортеры энергоносителей в Европу предлагали лучшие цены и действовали в условиях конкуренции, сказал он.

"Мы хорошие клиенты, мы импортируем огромное количество энергии, мы аккуратно ее оплачиваем, и мы предсказуемы. То есть речь о том, чтобы способствовать конкуренции в этой области", - пояснил заместитель председателя Европейской комиссии.