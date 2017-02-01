В МЭРТ оценивают расчетный объем инвестиций на развитие ОПК до 2021г. в более 5 млрд грн ежегодно

Расчетный объем инвестиций, включая государственные, на развитие ОПК Украины на среднесрочную перспективу, по оценкам Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), оценивается в около 5-10 млрд грн в год.

Как сообщил журналистам в ходе 6-й международной конференции "Управление в секторе безопасности: производство, продажа и закупка вооружений", организованной Центром Разумкова совместно с Женевским центром демократического контроля над вооруженными силами" (DCAF) в понедельник в Киеве замглавы МЭРТ Юрий Бровченко, данные параметры расходов на развитие оборонной промышленности заложены в разработанный МЭРТ проект госпрограммы развития ОПК до 2021 года.

По его словам, проект госпрограммы уже прошел согласование в ведомствах и в ближайшее время будет передан на утверждение правительства.

Одним из инструментов привлечения инвестиций в оборонную промышленность, включая зарубежные, уточнил Ю.Бровченко, рассматривается готовящаяся реструктуризация 67 предприятий госконцерна "Укроборонпром", часть которых, по его словам, должна быть корпоратизирована уже в этом году.

В этой связи замминистра также напомнил, что кабинет министров снизил с 2017 года для предприятий "Укроборонпрома" долю отчислений прибыли в госбюджет с 75% до 30%. "Это позволит высвободить около 1 млрд грн ежегодно, в том числе на развитие производства", - сказал он, напомнив, что изношенность основных фондов предприятий ОПК оценивается сегодня в 60-80%.

В числе инструментов привлечения инвестиций в развитие ОПК, Ю.Бровченко также выделил внедрение в отрасли механизмов государственно-частного партнерства. "Сегодня мы работаем над этим", - сказал он.

Как сообщалось, согласно бюджету на 2017 год, по линии МЭРТ на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития ОПК, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для производства продукции оборонного назначения должно быть направлено 785,18 млн грн. Из них, из общего фонда госбюджета должно быть профинансировано 385,18 млн грн, еще 400 млн грн - из специального.

Согласно принятой в марте 2016 года Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, ежегодные затраты на развитие ОПК должны составлять 0,5% ВВП.