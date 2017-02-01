Столичная гостиница "Русь" приобретет 24,95% акций киевского "Премьер Палаца"

ООО "Отельный комплекс "Русь" (Киев), владеющее одноименной трехзвездочной гостиницей на ул. Госпитальная, 4, в Киеве, намерено приобрести 365 млн 966,6 тыс. простых именных акций ПАО "Отель "Премьер Палац" (Киев), выступающего собственником одноименной столичной пятизвездочной гостиницы на бул. Тараса Шевченко, 5-7.

Согласно сообщению ООО "Отельный комплекс "Русь" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сейчас компания и аффилированные с ней лица акциями ПАО "Отель "Премьер Палац" не владеют.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, номинальная цена простых именных акций ПАО "Отель "Премьер Палац" составляет 0,25 грн/шт., акционерный капитал компании составляет 366,7 млн грн. Таким образом, "Отельный комплекс "Русь" приобретет 24,95% акций ПАО.

Киевские гостиницы "Русь" и "Премьер Палац" входят в сеть гостиниц Premier Hotels and Resorts под управлением ООО "Премьер Интернешнл" (Киев).

Компания как гостиничный оператор в рамках сети объединяет и управляет 18 гостиницами категории 2-5 звезд под брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels, Premier Compass Hotels в 13 населенных пунктах Украины.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 1 февраля 2017 года долей 100% в уставном капитале ООО "Премьер Интернешнл" владеет Ирина Сидлецкая.

По состоянию на конец мая 2016 года управляющей компанией ООО "Премьер Интернешнл" выступало ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина" (ВСЭИУ, VSEnergy International Ukraine), связанное с VS Energy International, бенефициарами которой являются несколько российских предпринимателей и экс-вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков (депутат Госдумы РФ VI созыва, фракция "Единая Россия", наличие бизнеса в Украине отрицает – ИФ).

Как сообщалось, главой наблюдательного совета ПАО "Отель "Премьер Палац" 19 мая 2016 года был назначен Олег Болотов, занимавший с 2011 года должность вице-президента по гостиничному бизнесу ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина". На момент назначения он владел 0,0000003% акций ПАО "Отель "Премьер Палац".

ООО "Отельный комплекс "Русь" создано в 2007 году, основной вид деятельности – деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 1 февраля 2017 года долями в уставном капитале ООО "Отельный комплекс "Русь" владеют ООО "Венчурные инвестиционные проекты" (9,5%, Киев) и компания "Бакрел Энтерпрайзес Лимитед" (90,5%, Кипр). Конечным бенефициаром числится Инна Цувалиакиду.

ПАО "Отель "Премьер Палац" зарегистрировано в 2004 году, основной вид деятельности – деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый убыток ПАО в 2015 году сократился на 3,7% по сравнению с 2014 годом и составил 559,278 млн грн, чистый доход – увеличился в 1,6 раза, до 181,813 млн грн.

По состоянию на третий квартал 2016 года акционерами ПАО "Отель "Премьер Палац" выступали компания Pumori Enterprises Investments Ltd. (62,2315%, Кипр), а также украинские ООО "Восточно-европейская отельная компания" (12,7502%), и ООО "Олстар Хоспителити Групп (Юнион)" (16,3365%).