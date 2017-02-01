Экономика

17:12 01.02.2017

Глава комитета Рады по ТЭК и секретарь Национального инвестсовета жестко критикуют решение НКРЭКУ по стоимости присоединения к электросетям

И.о. главы комитета Верховной Рады по ТЭК Александр Домбровский и секретарь Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив жестко раскритиковали решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которым стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год установлена на уровне 3,7-11,3 тыс. грн/кВт (с учетом НДС).

"Примерно месяц назад объяснял руководству НКРЭКУ, почему нельзя принимать такое постановление. За красивыми математическими формулами нужно видеть реальную украинскую жизнь … Но, наверное, понравился фокус "Роттердам+". И перспективы "нового фокуса "Роттердам 2" для членов НКРЭКУ закрыли все проблемы украинской экономики. А зря. Потому что рано или поздно за непрофессиональные действия придется отвечать", - написал на своей Facebook-странице А.Домбровский.

Он добавил, что среди народных депутатов началось обсуждение постановления о политическом недоверии всему действующему составу НКРЭКУ с запретом всем действующим членам регулятора претендовать на вхождение в новый состав комиссии.

Ю.Ковалив также указала на негативные последствия принятого постановления.

"Решение о значительном повышении платы за присоединение: будет иметь негативный эффект для развития возобновляемой энергетики, где Украина задекларировала цель в 11%; на всю строительную отрасль, где затраты на инфраструктуру достигают 30% проекта; на каждого потребителя, который вряд ли получит услугу в срок; на рейтинг Doing Business in Ukraine", - написала она на своей Facebook-странице.

По мнению Ю.Ковалив, решение НКРЭКУ не дает гарантий устранения взяточничества при присоединении к электросетям.

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