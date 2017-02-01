"Центрэнерго" рассматривает возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку угля из ЮАР

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" изучает возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку угля из ЮАР, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, договоренность о визите представителей генкомпании в ЮАР для изучения этой возможности обсуждалась на прошедшей в среду встрече встречи и.о. гендиректора "Центрэнерго" Олега Коземко с послом ЮАР в Украине Кристианом Бассоном.

К.Бассон, в частности, заверил, что южноафриканская сторона готова предоставить любое содействие в налаживании прямых контактов с южноафриканскими производителями угля.

Как сообщалось, в январе-ноябре-2016 на ТЭС и ТЭЦ Украины отгружено 1 млн 189,4 тыс. тонн импортированного угля энергетических марок, в т.ч. из ЮАР поступило 424 тыс. тонн угля, из РФ – 639,5 тыс. тонн, из Польши – 129,2 тыс. тонн.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго".