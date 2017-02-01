Экономика

15:11 01.02.2017

Зампред Еврокомиссии не видит проблем с поставкой российского газа в ЕС в зимний период

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает контакты с российской и украинской сторонами и их предприятиями в том, что касается транзита газа для ЕС и трехсторонних переговоров по газу, заявил заместитель председателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Я должен сказать, что, несмотря на эту суровую зиму, все функционирует хорошо", - заверил М.Шефчович, выступая в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что, имея соглашения с партнерами, в случае трудностей будут задействованы "возможности мониторинга и все имеющиеся механизмы, предусмотренные для сложных ситуаций".

"Но в настоящий момент в этом нет необходимости. Мы внимательно следим за ситуацией, и я был обнадежен, услышав, что обе стороны готовы действовать (в случае необходимости - ИФ)", - объяснил М.Шефчович.

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