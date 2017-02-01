Агропредприятия Госрезерва в 2016г удвоили чистую прибыль

Аграрные предприятия Государственного агентства резерва (Госрезерв) в 2016 году получили чистую прибыль в размере 10,5 млн грн, что вдвое больше, чем в 2015 году.

Согласно сообщению на сайте Госрезерва, их чистый доход в 2016 году вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 7% - до 373 млн грн.

В 2017 году Госрезерв планирует увеличить доходы этих предприятий на 50-70%. Достижение такого роста будет возможным благодаря их объединению в единое юридическое лицо ООО "Агрорезерв".

Как сообщалось, аграрное направление системы Госрезерва состоит из 10 предприятий – шести мукомольных активов и четырех хлебных баз. В совокупности они могут хранить 730 тыс. тонн зерна и перерабатывать в сутки 1579 тонн зерна, 300 тонн ржи и 980 тонн комбикормов.