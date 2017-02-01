Задолженность перед работниками госшахт по зарплате за декабрь уменьшилась на 176 млн грн

Задолженность по выплате заработной платы работникам угольной отрасли государственных предприятий, подконтрольных Министерству энергетики и угольной промышленности, за декабрь 2016 года сократилась на 83% (на 176 млн 95,9 тыс. грн) и по состоянию на 1 января 2017 года составила 36 млн 92,3 тыс. грн.

Столь значительное уменьшение задолженности по заработной плате удалось достичь за счет принятия Верховной Радой 22 декабря закона, которым были выделены дополнительно 450 млн грн дотаций госшахтам. Средства изысканы за счет резервного фонда (270 млн грн) и объемов, ранее планируемых для АРК (180 млн грн).

В бюджете на 2017 год предусмотрены дотации для госшахт в объеме 870 млн грн.

Кроме того, по данным министерства, задолженность по выплате зарплаты перед работниками подконтрольных Минэнергоугля предприятий электроэнергетической отрасли на 1 января текущего года составляет 10 млн 607,7 тыс. грн (+2,9% к 1 декабря-2016), атомно-промышленного комплекса – 5 млн 755,8 тыс. грн (-11,8%), нефтегазового комплекса – 3 млн 143,9 тыс. грн (-0,2%).

В министерстве уточняют, что за 12 месяцев 2016 года размер среднемесячной заработной платы штатного работника на подконтрольных ему предприятиях составляет: атомно-промышленный комплекс – 11,602 тыс. грн, электроэнергетика – 7,635 тыс. грн, угольная отрасль – 6,576 тыс. грн, нефтегазовый комплекс – 4,913 тыс. грн.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2016 года задолженность по выплате заработной платы работникам государственных предприятий Минэнергоугля на подконтрольных украинской власти территориях составляла 167 млн 199,1 тыс. грн, в т.ч. перед госшахатами – 147 млн 748,8 тыс. грн.