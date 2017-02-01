Стандарты ипотечного кредитования значительно смягчились впервые с конца 2015г

Стандарты ипотечного кредитования в четвертом квартале 2016 года значительно смягчились впервые с конца 2015 года и будут продолжать смягчаться в первом квартале 2017 года, свидетельствуют обнародованные на сайте Национального банка результаты опроса об условиях кредитования.

"В ипотечном кредитовании стандарты значительно смягчились (баланс ответов -21%) после того, как оставались почти неизменными на протяжении первых трех кварталов 2016 года. Банки прогнозируют дальнейшее смягчение стандартов потребительского и ипотечного кредитования в первом квартале 2017 года", - говорится в отчете НБУ.

При этом отмечается, что тенденция смягчения стандартов потребительского кредитования продолжается уже полтора года (баланс ответов –5%).

Как поясняет Нацбанк, на стандарты кредитования домохозяйств позитивно повлияли повышение конкуренции между банками и снижение стоимости привлеченных средств.

По результатам опроса, в четвертом квартале одобрено больше заявок на ипотечные и потребительские кредиты (баланс ответов 22% и 6% соответственно). Спрос домохозяйств на кредиты продолжил увеличиваться (баланс ответов для ипотечного кредитования - 25%, для потребительского – 22%) в связи с удешевлением стоимости кредитов, ростом потребительской уверенности и сбережений домохозяйств.

"Уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты существенно вырос, прежде всего, благодаря снижению процента. В потребительском кредитовании драйвером роста объемов оставались неценовые условия, а именно - срок и размер кредитов", - отмечается в сообщении.

НБУ также добавляет, что банки в первом квартале 2017 года ожидают прироста спроса больше на потребительские кредиты, чем на ипотечные (баланс ответов 23% против 8%).

Согласно информации НБУ, 63% респондентов ожидают роста качества кредитного портфеля домохозяйств. При этом банки не ожидают существенных изменений кредитного портфеля.

По их оценкам, долговая нагрузка сектора домохозяйств в четвертом квартале не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и была средней – 81% ответов.

В опросе, проведенном с 21 декабря 2016 по 16 января 2017 года, приняли участие кредитные менеджеры 64 банков. Доля опрошенных банков в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.