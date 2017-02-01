Экономика

14:30 01.02.2017

Авдеевский КХЗ восстановит объем производства через 3-4 дня после возобновления энергоснабжения города

Авдеевский коксо-химический завод сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток после того, как будет возобновлена работа линий электропередач, подходящих к городу, сообщил гендиректор предприятия Мусса Магомедов на пресс-конференции в среду.

"Насколько быстро мы сможем восстановить производство? Обычно восстановление из консервации занимает трое-четверо суток", - сказал он.

М.Магомедов добавил, что в настоящее время две батареи Авдеевского КХЗ находятся в работе и еще две – консервируются. Предприятие производит 2-2,5 тыс. тонн кокса при нормальном объеме – около 6,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, ДТЭК рассчитывает восстановить энергоснабжение Авдеевки в среду-четверг.

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