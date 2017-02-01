ЛЭО не может отремонтировать обстрелянные ЛЭП из-за нехватки денег и топлива

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) не может осуществить выезд ремонтных бригад к поврежденным в результате обстрелов электросетям из-за отсутствия топлива и денег на счетах, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, масштабные повреждения из-за обстрелов в среду утром получили электросети и оборудование в Новоайдарском и Попаснянском районах, которые соответственно обслуживаются облэнерго. Результатом стало обесточивание города Золотое-1, сел Трехизбенка и Врубовка с суммарным количеством абонентов более 1250.

"На данный момент РЭСами и райгосадминистрациями соответствующих районов осуществляется поиск решения относительно ГСМ для выезда на места происшествия и проведения ремонтных мероприятий, так как из-за отсутствия средств на счетах ЛЭО в РЭСах отсутствует топливо для выезда ремонтных бригад", - поясняется в сообщении.

В пресс-службе также обращают внимание, что ЛЭП и оборудование повреждены в результате обстрелов со стороны неконтролируемой территории (НКТ). ЛЭО во исполнение постановления Кабинета министров Украины поставляет электроэнергию на НКТ и Попаснянский водоканал, который качает воду преимущественно на НКТ.

Облэнерго неоднократно обращалось к Кабмину с просьбой отменить возложенное на компанию постановлением №263 от 7 мая 2015 года обязательство поставлять электроэнергию на НКТ, поскольку еще с июля 2016 года компания утратила возможность осуществлять там хозяйственную деятельность в связи с вооруженным захватом своих активов.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2017 долг ЛЭО перед "Энергорынком" составляет около 4,7 млрд грн. Потребители задолжали компании около 5,4 млрд грн, из них более 80% – долг НКТ. В декабре-2016 безоплатный переток электроэнергии на НКТ обошелся ЛЭО в 274,6 млн грн, в январе-2017 он также составил около 270 млн грн.

"Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.