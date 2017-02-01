ПриватБанк погасил 2,385 млрд грн рефинансирования НБУ

ПриватБанк (Днепр) 31 января провел погашение кредитов рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 2 млрд 384,615 млн грн и выплатил 215,752 млн грн процентов по указанному долгу, сообщается на веб-сайте банка.

По словам заместителя председателя правления ПриватБанка Галины Пахачук, которая цитируется в сообщении, в настоящее время остаточный объем предоставленного банку рефинансирования составляет 15,516 млрд грн.

ПриватБанк напоминает, что с 2014 года общий объем привлеченных у НБУ кредитов рефинансирования составил 55,5 млрд грн. По состоянию на 1 февраля 2017 года ПриватБанк погасил 41,1 млрд грн рефинансирования и выплатил 13,6 млрд грн процентного дохода за пользование средствами НБУ.