Совет НБУ утвердил порядок разработки основных принципов денежно-кредитной политики и порядок их контроля

Совет Национального банка Украины (НБУ) во время заседания 31 января 2017 года утвердил порядок разработки основных принципов денежно-кредитной политики центробанка.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, указанный документ (основные принципы – ИФ) определит монетарный режим НБУ в 2018 году и предусматривает анализ практики осуществления центробанком режима инфляционного таргетирования в 2016-2017 годах.

"Основные принципы денежно-кредитной политики это документ, в котором отражена стратегия денежно-кредитной (монетарной) политики Национального банка Украины. Именно здесь определена приоритетная цель, задачи, особенности коммуникации и реализации денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе – три-пять лет - принципы использования ее инструментов, механизмов и тому подобное", - цитируется в сообщении НБУ председатель совета Богдан Данилишин.

Помимо этого, совет утвердил порядок контроля выполнения Нацбанком монетарной политики, который будет осуществляться путем анализа соответствия деятельности правления центробанка и показателей динамики монетарной сферы в отчетном периоде, целям и задачам денежно-кредитной политики, определенным в основных принципах денежно-кредитной политики.

Совет НБУ также рассмотрел другие вопросы и утвердил ряд нормативных документов, упорядочивающих сферу внутреннего аудита Нацбанка.

Кроме того, члены совета отметили необходимость существенного повышения уровня межведомственной координации органов исполнительной власти при реализации и внедрении финансово-экономической политики.