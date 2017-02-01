Саудовская Аравия может увеличить инвестиции в энергетику США, не боится роста нефтедобычи

Саудовская Аравия не опасается роста добычи нефти в США, пока он идет в соответствии с увеличением спроса на энергоресурсы, и может увеличить инвестиции в США в случае благоприятной для нефтегазовой отрасли политики администрации нового президента Дональда Трампа, сообщил в интервью BBC министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Комментируя намерения новых властей США ограничить возможности реализации Парижских соглашений по климату, министр сказал: "Я не знаю об этом. Думаю, он хочет (использовать - ИФ) микс из газа, нефти и возобновляемых источников энергии, и быть уверенным, что американская экономика будет конкурентоспособной".

Комментируя слова Д.Трампа, что он хочет большей независимости США от внешних источников поставок энергоресурсов, и соответственно, снижения импорта нефти из Саудовской Аравии (страна является вторым по величине поставщиком нефти в США после Канады - ИФ), министр сказал, что у Саудовской Аравии и США "огромное поле для совместных интересов".

"У нас нет проблем с ростом добычи нефти в США. Пока она растет наряду с ростом мирового спроса на нефть, мы это приветствуем. И у нас инвестированы миллиарды долларов в переработку и распределение нефти в США, и мы можем увеличить эти инвестиции в случае проактивной политики администрации США в нефтегазовой отрасли ", - сказал Х.аль-Фалих.

Как сообщалось, 30 ноября, страны ОПЕК договорились снизить добычу на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года в течение первого полугодия. Саудовская Аравия, будучи членом ОПЕК и ее неформальным лидером, согласилась снизить нефтедобычу на 486 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем в 10,5 млн б/с.

Договоренности стран не-ОПЕК с ОПЕК, достигнутые 10 декабря прошлого года, предполагают снижение добычи странами не-ОПЕК на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию.

Повышение цен на нефть на 10-12% в результате достигнутого соглашения привело, в частности, к увеличению активности бурения для добычи сланцевой нефти в США.

В результате, уже первый вышедший после договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК прогноз показывает, что вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 тыс. б/с, добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с.