Экономика

11:52 01.02.2017

Саудовская Аравия может увеличить инвестиции в энергетику США, не боится роста нефтедобычи

Саудовская Аравия не опасается роста добычи нефти в США, пока он идет в соответствии с увеличением спроса на энергоресурсы, и может увеличить инвестиции в США в случае благоприятной для нефтегазовой отрасли политики администрации нового президента Дональда Трампа, сообщил в интервью BBC министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Комментируя намерения новых властей США ограничить возможности реализации Парижских соглашений по климату, министр сказал: "Я не знаю об этом. Думаю, он хочет (использовать - ИФ) микс из газа, нефти и возобновляемых источников энергии, и быть уверенным, что американская экономика будет конкурентоспособной".

Комментируя слова Д.Трампа, что он хочет большей независимости США от внешних источников поставок энергоресурсов, и соответственно, снижения импорта нефти из Саудовской Аравии (страна является вторым по величине поставщиком нефти в США после Канады - ИФ), министр сказал, что у Саудовской Аравии и США "огромное поле для совместных интересов".

"У нас нет проблем с ростом добычи нефти в США. Пока она растет наряду с ростом мирового спроса на нефть, мы это приветствуем. И у нас инвестированы миллиарды долларов в переработку и распределение нефти в США, и мы можем увеличить эти инвестиции в случае проактивной политики администрации США в нефтегазовой отрасли ", - сказал Х.аль-Фалих.

Как сообщалось, 30 ноября, страны ОПЕК договорились снизить добычу на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года в течение первого полугодия. Саудовская Аравия, будучи членом ОПЕК и ее неформальным лидером, согласилась снизить нефтедобычу на 486 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрьским уровнем в 10,5 млн б/с.

Договоренности стран не-ОПЕК с ОПЕК, достигнутые 10 декабря прошлого года, предполагают снижение добычи странами не-ОПЕК на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию.

Повышение цен на нефть на 10-12% в результате достигнутого соглашения привело, в частности, к увеличению активности бурения для добычи сланцевой нефти в США.

В результате, уже первый вышедший после договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК прогноз показывает, что вместо предполагавшегося в декабрьском прогнозе снижения на 150 тыс. б/с, добыча нефти в США в 2017 году вырастет на 80 тыс. б/с - до 13,7 млн б/с.

ВАЖНОЕ

Кабмин одобрил докапитализацию Ощадбанка на 3,5 млрд грн, Укрэксимбанка - на 3 млрд грн

Гройсман поручил обеспечить присутствие на заседаниях Кабмина главы или замглавы НБУ

Остатки средств на счетах Госказначейства Украины в январе выросли почти в 2,5 раза

Украинские банки ожидают в 2017г оживления кредитования корпоративного сектора

МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста

ПОСЛЕДНЕЕ

ГП "Энергорынок" привлек у Ощадбанка кредитные линии на 1,3 млрд грн

АМКУ начинает исследование региональных рынков МАФов

Volkswagen выплатит $1,3 млрд по искам владельцев автомобилей с 3-литровыми двигателями в США

Средняя цена нефти Urals в январе выросла в 1,8 раза

Совет НБУ утвердил порядок разработки основных принципов денежно-кредитной политики и порядок их контроля

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда недвижимости в сфере обслуживания в Одессе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА