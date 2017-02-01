Рост цены подключения к электросетям приведет к удорожанию жилья

Повышение стоимости присоединения к электрическим сетям более чем в шест раз приведет к существенному удорожанию строящегося жилья и увеличению количества недостроев в Украине, считает глава правления – президент ОАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

"На каждый объект существует договор о присоединении к сетям, к которому прилагаются техусловия. На их основании застройщик разрабатывает проектную документацию, которая затем утверждается энергетическим монополистом. После утверждения это же предприятие формирует техническое решение к строительству и платежку с суммой за присоединение к сетям. Эти цифры с шестью нулями проверить, основываясь на каких-то данных, невозможно… А теперь эту стоимость подключения подняли в несколько раз", - пояснил И.Кушнир.

По его мнению, такие изменения могут стать причиной остановки работы многих строительных компаний.

"Не надо не забывать, что своих денег у застройщиков нет. Боюсь даже подумать о том, во сколько раз может вырасти цена квадратного метра! Фактически, застройщики не смогут работать, это приведет к коллапсу всего строительного рынка. Если это увеличение действительно окончательно утвердят, по всей стране появятся тысячи недостроев", - отметил И.Кушнир.

Как сообщалось, решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ), утвердила 31 января удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7-11,3 тыс. грн/кВт (с учетом НДС).