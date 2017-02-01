Министр инфраструктуры ожидает прихода Hutchinson Ports в порт "Черноморск" в июне-июле

Один из крупнейших портовых операторов в мире Hutchinson Ports может начать работу в морском торговом порту (МТП) "Черноморск" (Одесская обл.) в июне-июле этого года по итогам конкурса на аренду части мощностей порта, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с членами Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в Киеве во вторник.

"Надеюсь, Hutchinson Ports зайдет в порт "Черноморск" в июне-июле... Надеюсь, что Hutchinson Ports победит в конкурсе на аренду части порта", – сказал министр.

Он уточнил, что в настоящее время единственным возможным вариантом привлечения этого инвестора в порт является конкурс по аренде, однако уже в этом году Мининфраструктуры планирует организовать пробные конкурсы по концессии портов "Ольвия" и "Херсон".

В.Омелян также сообщил о продолжающихся переговорах еще с одним крупным международным портовым игроком - DP World. "Эта компания до конца года будет работать в одном из крупнейших портов страны. Речь идет о порте "Одесса" в контексте портофлота", - сказал министр.

При этом он добавил, что один из двух указанных мировых операторов может также зайти и в порт "Южный" (Одесская обл.).

Как сообщалось, МТП "Черноморск" и Hutchison Port в середине декабря 2016 года подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий, что Hutchison Port станет оператором в порту уже в 2017 году.

Ранее, в начале октября, "дочка" DP World - компания P&O Maritime - сообщила о готовности инвестировать в развитие буксировочного флота Одесского морского торгового порта, для чего был подписан соответствующий меморандум между компанией и портом.

Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с председателем совета директоров и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Салимом пригласил его войти в Нацинвестсовет при президенте. В середине января 2017 года руководитель Нацинвестсовета Борис Ложкин сообщил о заинтересованности DP World в концессии порта "Южный".