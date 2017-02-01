Проекты решений Кабмина о смене уполномоченных на подписание международных договоров отныне не нужно согласовывать с министерствами

Кабинет министров Украины отменил необходимость предварительного согласования с министерствами проектов своих решений о смене лиц, уполномоченных на подписание международных договоров Украины.

Согласно постановлению Кабмина №31 от 25 января, проекты данных решений правительства не нужно предварительно согласовывать с заинтересованными центральными органами исполнительной власти и получать вывод правовой экспертизы от Министерства юстиции.

При этом Кабмин установил, что в случае, если проектом акта предусматривается изменение лица, уполномоченного на подписание международного договора Украины, министр иностранных дел или лицо, его замещающее, вправе на заседании правительства выразить свою позицию относительно такого акта.