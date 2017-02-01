Украинские банки ожидают в 2017г оживления кредитования корпоративного сектора

Украинские банки, впервые с конца 2015 года, ожидают увеличения объемов корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев, свидетельствуют обнародованные на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) результаты опроса "Об условиях кредитования.

"Доля банков, прогнозирующих увеличение портфеля корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев, возросла до 71% с 38% в отчете за прошлый квартал", - отмечено в документе.

По данным 34% опрошенных банков, спрос на корпоративные кредиты продолжал увеличиваться еще в четвертом квартале 2016 года.

"Спрос повысился на все виды кредитов, кроме долгосрочных и валютных. Главные факторы - снижение процентных ставок и высокие потребности предприятий в оборотном капитале", - свидетельствуют данные опроса.

В четвертом квартале 2016 года повышался спрос на кредиты и со стороны домохозяйств, в основном благодаря снижению процентных ставок, росту потребительской уверенности и сбережений.

"Банки ожидают дальнейшего роста спроса на гривневые кредиты в первом квартале 2017 года как среди компаний, так и среди населения", - подчеркивает НБУ.

Помимо этого, неизменным с середины 2014 года остается положительный настрой банков относительно дальнейшего улучшения качества кредитных портфелей как в корпоративном сегменте, так и домохозяйств.

"На повышение качества корпоративного кредитного портфеля надеются 49% опрошенных банков, кредитного портфеля домохозяйств - 63% опрошенных", - констатирует Нацбанк.

Объем депозитов, согласно опросу, также должен вырасти. На это рассчитывают 80% респондентов, в том числе 76% опрошенных ожидают притока корпоративных депозитов.

Уровень одобрения заявок на кредиты соответствует спросу и также растет. Это касается как корпоративных кредитов, кроме долгосрочных и валютных, так и кредитов домохозяйствам, особенно ипотечных.

В опросе, проведенном с 21 декабря 2016 по 16 января 2017 года, приняли участие кредитные менеджеры 64 банков. Доля опрошенных банков в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.